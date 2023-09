Com avanços nas áreas interna e externa, obras do Mercadão continuam

Desde o seu início em 13 de março, a obra de revitalização do Mercado Municipal tem sido um projeto de destaque na cidade. Sob responsabilidade da empresa vencedora do processo de licitação, a JEA Construtora e Incorporadora LTDA, o trabalho segue avançando.

O projeto prevê a revitalização total do espaço com preservação das características do telhado e criação de uma área externa com espaço coberto e estacionamento no subsolo para até 31 veículos.

Na área interna, as intervenções no mezanino, na cobertura e nos sanitários já chegam a 75%. As esquadrias e forro do salão também já estão em fase de fabricação. Do lado de fora, a construção dos muros de arrimo do estacionamento estão em 70% e as fundações em 90% de conclusão. Nas próximas etapas, que devem ser iniciadas em aproximadamente 20 dias, serão iniciados os pilares e vigas do estacionamento. Além disso, a fabricação do elevador panorâmico já foi iniciada pela empresa responsável.

É importante lembrar que mesmo com a ampla reforma, uma importante característica do prédio está sendo preservada: o telhado. Com mais de 70 anos, a estrutura em arco, com tesouras também em arco, é composta por segmentos de madeira e braçadeiras de aço, formando um tipo de ‘sanduíche’. O trabalho artesanal envolvido na construção da estrutura é considerado uma obra de arte porque permanece em perfeito estado de conservação mesmo após tantos anos.

O prazo de execução da reforma é de 12 meses ao custo de R$ 6.119.294,69. Os recursos são oriundos do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.