Com chegada do 5G, Holambra avança em inovação e competitividade

Expansão para a cidade é parte do plano de investimento da TIM e inclui oito novas regiões no estado, levando conectividade para importantes polos do interior paulista

Presidente Prudente, Vinhedo, Mirassol, Roseira, Dourado e São Sebastião da Grama também passam a contar com o 5G da TIM a partir de janeiro

A TIM inicia o ano de 2025 com mais uma conquista significativa, ultrapassou a marca de 90 municípios conectados com a tecnologia de quinta geração no estado de São Paulo. Com essa expansão recente, a operadora consolida sua liderança 5G no país, chegando em 607 cidades em todo o território nacional.

Em São Paulo, oito municípios fizeram parte da expansão, entre eles Mirassol, Presidente Prudente, Dourado, Roseira, São Sebastião da Grama e Vinhedo. Destaque para os pólos turísticos de Aparecida, considerado referência nacional e internacional em turismo religioso, e Holambra, na região metropolitana de Campinas, capital das flores. Juntas as duas cidades recebem mais de 9,3 milhões de turistas todos os anos, que agora poderão contar com o 5G da TIM.

O diretor comercial da TIM São Paulo, Fábio Reis, afirma que a operadora tem o compromisso de oferecer para seus clientes uma cobertura robusta e vem trabalhando continuamente para ampliar sua rede no estado de São Paulo. Segundo ele, essa expansão além de consolidar a liderança do 5G no país traz diversos benefícios para os clientes e sociedade em geral. “Seguiremos expandindo para levar a verdadeira experiência 5G para mais pessoas e empresas, pois sabemos que a tecnologia é crucial para encurtar distâncias e conectar negócios, revolucionando vários setores produtivos do país”, afirma o executivo.

5G no interior de São Paulo

A TIM já cobre, ao todo, 94 municípios do interior paulista com a tecnologia. Em 2018, a operadora foi a primeira operadora a cobrir 100% dos 645 municípios paulistas com a tecnologia 4G, assim como a tecnologia VoLTE, que possibilita ligações telefônicas em alta definição pela rede 4G. A operadora vem, ao longo destes anos, incrementando a cobertura de quarta geração com a ativação da frequência de 700MHz em centenas de municípios.

Confira a lista completa de cidades paulistas com 5G:

Americana

Amparo

Aparecida

Araçatuba

Araçoiaba da Serra

Araraquara

Araras

Arujá

Atibaia

Barretos

Barueri

Bauru

Bertioga

Botucatu

Brotas

Caieiras

Campinas

Campo Limpo Paulista

Campos do Jordão

Caraguatatuba

Carapicuíba

Cesário Lange

Cotia

Dourado

Diadema

Embú das Artes

Ferraz de Vasconcelos

Franca

Francisco Morato

Franco da Rocha

Guaratinguetá

Guarujá

Guarulhos

Holambra

Hortolândia

Indaiatuba

Itanhaém

Itapecerica da Serra

Itapetininga

Itapevi

Itaquaquecetuba

Itu

Jacareí

Jandira

Jaú

Jundiaí

Limeira

Lorena

Mairiporã

Marília

Mauá

Mogi das Cruzes

Mogi Guaçu

Moji Mirim

Mongaguá

Monte Mor

Olímpia

Osasco

Peruíbe

Piracicaba

Poá

Praia Grande

Presidente Prudente

Ribeirão Pires

Ribeirão Preto

Rio Claro

Roseira

Salto

Santa Bárbara d’Oeste

Santa Isabel

Santana de Parnaíba

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São Carlos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

São Sebastião

São Sebastião da Grama

São Vicente

Sertãozinho

Sorocaba

Sumaré

Suzano

Taboão da Serra

Taquarivaí

Taubaté

Ubatuba

Valinhos

Vinhedo

Votorantim

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com respeito e coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM. A operadora tem a maior cobertura móvel, 4G e 5G do Brasil, em linha com sua atitude protagonista e a sua assinatura: “Imagine as possibilidades”. Comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do Novo Mercado, S&P/B3 Brasil ESG, IDIVERSA e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Figura no Sustainability Yearbook da S&P Global, que seleciona as empresas com as melhores práticas de sustentabilidade do mundo, e foi a primeira operadora a obter a certificação ISO 37001, de combate ao suborno. Lidera ainda, entre as empresas do Brasil e do setor de telecom mundial, o FTSE Russell D&I Index 2024 (antigo Refinitiv D&I Index), índice voltado à Diversidade e Inclusão. Para mais informações, acesse www.tim.com.br.