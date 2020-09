Com Cinema Drive-In e Lives Musicais prefeitura divulga programação de aniversário de Jaguariúna

A secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna divulgou no início do mês, a programação de comemoração do aniversário de 66 anos da cidade. Neste ano as celebrações serão diferentes, devido à pandemia da COVID-19 todas as atividades obedecerão às medidas de segurança e de isolamento.

No calendário de eventos, uma série de atividades voltadas para a diversão da família jaguariunense.

Cinema Drive-in

Do dia 10 de setembro (quinta-feira) até o dia 13 de setembro (domingo), o Parque Santa Maria vai receber quatro sessões de cinema no estilo drive-in. Em cartaz estarão grandes filmes do cinema nacional e internacional.

As sessões serão realizadas sempre às 19h. Os interessados devem retirar os ingressos com uma hora de antecedência de cada sessão, no Centro Cultural.

Se programe aí:

12/09 – Mônica Laços

13/09 – O Chamado da Floresta

Lives Musicais

Para completar as comemorações, a secretaria de turismo e cultura prepara três lives musicais, entre os dias 18 e 20 de setembro.

A primeira será uma apresentação da Orquestra de Violeiros do Jaguary, a segunda uma roda de samba com artistas locais e a terceira uma exibição da Banda Municipal.

Todas essas lives serão realizadas no novo Boulevard de Jaguariúna e transmitidas no canal do YouTube da Prefeitura e pela Tv Artes.

A secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, disse que mesmo com todas as dificuldades o aniversário da cidade não poderia passar em branco.

“A única possibilidade que encontramos para comemorar foi com esse formato. Estamos preparando tudo com muito carinho e temos certeza de que nossa população vai adorar”, afirmou a secretária.