Com descontos de até 75%, Liquida Holambra vai de 19 a 24 de outubro

Vai ter Liquida Holambra em 2020? Vai sim, mas em novo formato: a liquidação deste ano acontece diretamente nas lojas e estabelecimentos comerciais participantes, de 19 a 24 de outubro. Será uma semana inteira para que os consumidores possam ir às compras com segurança e aproveitar os descontos que vão de 10% a 75%.

Realizada até 2019 em configuração de feira, no Ginásio de Esportes, a Liquida Holambra 2020 tem endereço diferente, mas promete os mesmos benefícios. “Realizar a Liquida Holambra diretamente nas lojas já era uma possibilidade, que ganhou força com a pandemia. Foi o melhor jeito de promover a ação, incentivando as vendas no comércio e boas oportunidades para o consumidor, sem causar aglomeração”, fala a gerente da Associação Comercial e Empresarial de Holambra, Suzi Celegatti. A ACE é a promotora da Liquida Holambra, realizando a promoção de 2020 com custo zero para os participantes. “É mais um fomento ao nosso comércio, que poderá fazer bons negócios e ganhar fôlego para o fim de ano”.

Quase 30 estabelecimentos (lojas, óticas, farmácias, utilidades, saúde e serviços) participam da promoção, liquidando roupas adulto e infantil, calçados, artigos de saúde, cosméticos, perfumaria, óculos e acessórios, decoração, produtos alimentícios e até esquadrias e vidros. A oferta também será na área de serviços, como bem-estar, saúde e veículos.

VEJA ONDE COMPRAR COM DESCONTO:

A Orquídea, Autoposto Pioneiro, Bel Fashion, Casa Belas Modas, Conserta Smart, DG Autopeças, Eletro Lima, Ellô Cosméticos, Geraldi Móveis, Geraldo Frade, Graat MedStore, Le Lin Boutique, Magazine Alcione, Magazine El Shadai, Multidrogas Holambra unidades 1 e 2, Nova Kaza , Óticas Carol , Óticas Guarnieri , Óticas Ipanema, Qually Vitta, Rafaela Calçados, Relojoaria e Ótica Rozalez, Supermercado Eva, Villa Petit e Yoyo / Yah Yah.

4ª LIQUIDA HOLAMBRA

De 19 a 24 de outubro, diretamente nas lojas participantes e no horário padrão de cada estabelecimento. Acesse o Aplicativo ACE Holambra e tenha todas as informações. O aplicativo está disponível na AppStore e na PlayStore.