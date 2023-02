Com estoque baixo, Banco de Leite Humano da Maternidade solicita doações

Volume de leite está abaixo do necessário para atender demanda de recém-nascidos internados e bebês que necessitam do leite.

O Banco de Leite do Hospital Maternidade de Campinas está com o estoque baixo e precisa de doadoras. De acordo com a instituição, o ideal é ter cerca de 200 litros de leite materno armazenados na unidade. No entanto, atualmente está com pouco mais de 50% deste total.

“O alimento é fundamental para recém-nascidos internados na UTI ou UCI (semi-intensiva) neonatal, filhos de mulheres que não têm condições de amamentar”, disse o prefeito Dário Saadi.

A nutricionista do banco de leite, Maitê Galhardo, explica que o leite materno é muito importante para a saúde e o desenvolvimento dos bebês prematuros e/ou patológicos que acabaram de nascer. “Para um recém-nascido prematuro, é uma questão de sobrevida. Além disso, dá uma qualidade de vida melhor ao bebê”, afirmou.

Para ter mais informações sobre como doar, basta ligar nos telefones (19) 3306-6039 / 6204.