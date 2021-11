Com produtividade abaixo da esperada, setor do trigo se reúne para fechar os números do grão em São Paulo

Com um cenário de baixa produtividade do trigo em São Paulo, a Câmara Setorial de Trigo de São Paulo se reúne para o último encontro de 2021, no próximo dia 24 de novembro, às 10h, de forma remota.

A reunião, que apresentará, por meio dos relatos das principais cooperativas do estado, os números finais da safra 2021 do grão no estado, também debaterá sobre o atual cenário do grão em São Paulo, no país e no mundo.

“Pretendemos, com esse encontro virtual, unir os principais agentes da cadeia, para discutir e entender a produção e produtividade do trigo no estado, principalmente diante dos impactos causados pelas mudanças climáticas, ocorridas ao longo do ano, como a seca, a geada intensa e chuva”, explica o presidente da Câmara Setorial de Trigo de São Paulo, Victor Oliveira.

Segundo o presidente, o mercado de São Paulo segue escasso em ofertas, mesmo com a recente colheita, em função da baixa produtividade do trigo colhido no mês de outubro. “O mercado sinaliza que, atualmente, não há grandes motivações do produtor em comercializar o grão, apesar do elevado nível de preço, quando comparado a média histórica, sem contar o aumento significativo dos custos logísticos nos fretes marítimos e rodoviários”, explica.

A reunião irá apresentar aos participantes não só os números da safra de trigo no estado, mas também um balanço de oferta e demanda do cereal, no mercado nacional e internacional, por meio da apresentação do trader trigo e milho da Sodrugestvo, Douglas Araújo, que falará sobre a conjuntura do atual mercado global.

O presidente da Câmara também fará uma apresentação, traçando um panorama do cenário e dos desafios dos moinhos paulistas e destacando a produtividade e a qualidade do trigo de São Paulo e as dificuldades da indústria moageira, com as relevantes perdas de margens.

“Além de promover uma análise sobre o ano de 2021, nossa reunião também propõe aproximar o setor industrial do produtivo, visando o bom desenvolvimento de toda a cadeia do trigo. Nesse espaço temos a oportunidade de dividir os desafios e os anseios de cada setor, com uma visão mais concisa do caminhar do mercado”, finaliza o presidente.

A reunião será realizada pelo link.