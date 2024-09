COM RECURSOS FEDERAIS, PREFEITURA PROMOVE REFORMA DO TEATRO

A Prefeitura de Mogi Mirim está investindo pouco mais de R$ 227 mil para reformar o Teatro Municipal “Tóride Sebastião Celegatti”, do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.O serviço está sendo executado pela empresa Guassu Construtora Ltda e contempla o palco, camarins e telhado, assim como todo Centro Cultural.

Os recursos destinados para essa finalidade vieram do convênio firmado pelo município com o Ministério da Cultura para se beneficiar da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, que tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente ao apoiar todos os Estados, o Distrito Federal e os Municípios brasileiros, durante cinco, a partir de 2023.

Pela programação, o serviço já foi realizado no palco com a retirada do revestimento em lambris de madeira, regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho e colocação de piso em tacos de Ipê colado envernizados. A troca do piso era necessária em razão da umidade. Também houve a manutenção de calhas e rufos na cobertura do teatro, com a consequente impermeabilização à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster. O teatro ainda receberá uma porta corta-fogo, com maçaneta tipo alavanca.

Além disso, os camarins estão sendo reformados, com a troca do piso e revestimento. Para finalisar, todo Centro Cultural receberá nova pintura com impermeabilização. Com a reforma, a Secretaria de Cultura e Turismo vai oferecer um espaço mais confortável e seguro, além de dispor de uma nova estética, favorecendo todos aqueles que usam o teatro para suas atividades artísticas.