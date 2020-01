COM TRÊS NOVOS CURSOS E 1.500 NOVAS VAGAS, ESCOLA DAS ARTES ABRE INSCRIÇÕES PARA QUASE 40 MODALIDADES NO COMEÇO DE FEVEREIRO

A secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna abre no próximo dia 3 de fevereiro (segunda-feira) as inscrições para os quase 40 cursos da “Escola das Artes”. Os interessados devem se dirigir a unidade da escola no Parque Santa Maria, munidos de cópia do cartão cidadão e RG.

O prazo para inscrição vai até o dia 7 de fevereiro (sexta-feira). O atendimento será realizado das 8h às 17h, exceto no primeiro dia que o cadastro será feito até as 20h. Vale lembrar que os menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Neste ano, três novos cursos vão entrar na grade da “Escola das Artes”. São eles: Ateliê de Arte para Crianças; Matrizes Africanas e Roteirismo. Além disso, 1.500 novas vagas serão abertas.

Conforme a secretaria de turismo e cultura, essa medidas vêm para trazer inovação, manter o projeto atraente e atender cada vez mais alunos.

A Escola das Artes de Jaguariúna é um dos mais vitoriosos projetos da Prefeitura na gestão. Sob administração da secretaria de turismo e cultura ela oferece 38 cursos gratuitos por meio de Oficinas de Artes descentralizadas, somando atualmente 3500 alunos.

Para dúvidas e esclarecimentos, a secretaria de turismo e cultura disponibiliza o telefone: (19) 3867-4105

Modalidades oferecidas:

– Artes digitais Módulo I

– Artes Esculturais

– Artes plásticas

– Artesanato

– Ballet

– Bateria

– Capoeira

– Cinema

– Circo

– Contra Baixo

– Coral

– Técnica vocal

– Cordas

– Dança Contemporânea

– Dança de Rua

– Dança do Ventre

– Desenho

– Espanhol

– Fotografia Módulo I

– Gastronomia módulos I e II

– Guitarra

– Inglês

– Jazz

– Musicalização Infantil

– Percussão

– Piano

– Pilates

– Sanfona

– Sapateado

– Sopros

– Teatro

– Teatro Musical

– Teclado

– Viola Caipira

– Violão

– Ateliê de Arte para crianças (Novo)

– Matrizes africanas (Novo)

– Roteirismo (Novo)

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Samuel Oliveira