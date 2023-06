Comandante do Sub-20, Édson Boaro será o treinador da Ponte Preta na Copa Paulista

No início do próximo mês terá início a 24ª edição da Copa Paulista, organizado pela Federação Paulista de Futebol. Serão 18 equipes, que estarão divididos em três grupos, onde o campeão ficará com uma vaga na Copa do Brasil, além de ganhar premiação de R$ 250 mil. O vice ficará com R$ 150 mil de prêmio.

A Ponte Preta definiu o treinador Édson Boaro, comandante da equipe Sub-20, como seu treinador para a competição. Ex-jogador de clubes como Corinthians, Palmeiras, Guarani, Paysandu, Remo, Botafogo e até seleção brasileira, Édson Boaro chegou à Macaca no ano passado e comandou a equipe na Copa São Paulo de Juniores e Paulista Sub-20.

“Muito feliz com o trabalho que está sendo realizado no clube. Estamos formando atletas que, com certeza, darão muitas alegrias à equipe profissional da Ponte. O nosso objetivo como treinador das categorias de base é formar pessoas com caráter e atletas que possam chegar ao alto nível”, destacou Boaro, que conquistou a Copa Paulista em 2013 dirigindo o São Bernardo.

O elenco para a Copa Paulista será formado por atletas que seguem disputando a Série B do campeonato brasileiro, além de jogadores das categorias de base.

“Teremos um elenco forte e que brigará por esse título. Utilizaremos atletas que estão na equipe principal e jogadores que estão se destacando nas categorias de base. Temos tudo para fazer uma grande campanha”, revelou o treinador.

A Ponte Preta estará no grupo 2 juntamente com Juventus, Primavera, XV de Piracicaba, Oeste e Bragantino. A estreia está programada para o dia 4 de julho, às 19 horas, contra o XV de Piracicaba, fora de casa.