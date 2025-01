Combate à Dengue: comitê define diretrizes para ações em Amparo

As ações são integradas entre todas as secretarias; Amparo tem hoje 3 mortes em investigação, 206 casos positivos e 254 notificações de dengue

O combate à dengue em Amparo tem sido prioridade da gestão neste início de ano devido ao aumento exponencial de casos em comparação com o mesmo período de 2023. Contratações de novos agentes de saúde para reforço na execução de limpeza urbana, implantação da central de atendimento telefônico de acolhimento às pessoas infectadas, protocolos para os agentes sanitários durante as vistorias nas residências, estão entre outras medidas estão no plano para minimizar os efeitos da dengue. Os membros do comitê estiveram reunidos nesta sexta-feira (17) na Prefeitura para definir as estratégias de combate, com integração de todas as secretarias.

Na Saúde, o foco é a disponibilização total de insumos e medicamentos. Em Amparo, a Santa Casa e as Unidades Básicas de Saúde estão preparadas para o atendimento à população. A Prefeitura de Amparo também deve implantar a central de monitoramento telefônico para acolher as pessoas infectadas, mas em acompanhamento domiciliar para acompanhar a situação e a evolução da melhora.

Na Vigilância em Saúde, o comitê estabeleceu protocolo para os agentes sanitários durante a abordagem à população em suas casas – o agente deverá estar identificado por um crachá com QR Code para que o morador possa confirmar a identidade do funcionário através do site da Prefeitura.

Em Serviços Públicos, as ações de limpeza pela cidade estão voltadas para todos os pontos em que possa ter criadouros. Vale ressaltar que os donos de terrenos particulares em situação irregular vão ser notificados pela administração. Caso o proprietário não faça a limpeza, a Prefeitura realiza o serviço, mas quem paga é o próprio e o dono, que é incluído na dívida ativa do município, arcando com multa e taxas de limpeza.

As medidas definidas pelo Comitê também envolvem uma grande campanha de conscientização da população sobre a seriedade da doença e importância de ações preventivas. Amparo tem hoje 3 mortes em investigação, 206 casos positivos e 254 notificações de dengue.