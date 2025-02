Combate à dengue: nebulização veicular é feita em duas áreas até o final da semana

Duas equipes- uma municipal e outra estadual- atuam na nebulização veicular nesta semana. As chuvas dos últimos dias atrasaram o cronograma e, por isso, o serviço no Parque Residencial Ypê Amarelo será finalizado somente nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro, pois são necessárias três aplicações.

Já a equipe municipal iniciou a nebulização costal no Jardim Santa Cruz e em parte do Alto dos Ypês. O trabalho continua até o final desta semana e a Secretaria Municipal de Saúde solicitou apoio do Governo do Estado, para que a equipe fique mais tempo no município.

Enquanto o trabalho é realizado, agentes de saúde intensificam as visitas de bloqueio nas áreas de maior incidência da doença. A visita de bloqueio contra a dengue é uma ação realizada para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.

Essa ação é feita quando há suspeita ou confirmação de casos de dengue. “A visita de bloqueio é importante neste processo e antecede as nebulizações. Por isso, a importância de as pessoas abrirem suas casas”, comentou a bióloga da Vigilância Ambiental (VA), Cristiana Monteiro Ferraz.

Os próximos bairros que vão receber a nebulização veicular são o final do Alto dos Ypês, o Ypê V e o Jardim São José.