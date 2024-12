COMDEMA e SAMA realizam plantio de árvores visando à neutralização dos gases de efeito estufa emitidos durante suas plenárias

No dia 5 de dezembro, membros do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento Sustentável – se reuniram no auditório do Museu de História Natural, localizado no Parque Juca Mulato, para a realização da 12ª Plenária de 2024. Durante o evento, foram discutidos temas ambientais de interesse para toda a população itapirense.

Entre os assuntos abordados, Camila Bonelli de Milano, presidente do COMDEMA, apresentou os avanços do Programa de Educação Ambiental da AES Brasil, que foi muito bem recebido pelos presentes.

Outros temas ambientais também foram discutidos, e uma das ações previstas na plenária foi a execução da Resolução COMDEMA 04/2020, que trata da neutralização dos gases de efeito estufa emitidos pelo conselho durante suas atividades ao longo do ano. Com o apoio da SAMA, foi realizado o plantio de árvores nativas, que, durante seu crescimento e pelo processo de fotossíntese, retiram átomos de carbono da atmosfera e os armazenam em sua biomassa. A ação foi detalhada pelo biólogo da SAMA, Anderson Martelli. Ao todo, foram plantadas 20 mudas nas imediações da Avenida Brasil, na encosta do Parque Juca Mulato, contribuindo para o aumento da arborização urbana e da copa arbórea da cidade.

De acordo com Martelli e Milano, o cálculo para a neutralização dos gases de efeito estufa de 2023 foi mantido com o plantio de 10 mudas. Esse número foi aumentado em 10 mudas, compensando, assim, as emissões do ano. Martelli ainda destacou que o programa desenvolvido pelo COMDEMA foi submetido à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, visando à concessão do Prêmio Governador Franco Montoro. Itapira foi premiada na categoria de Reflorestamento Urbano, na faixa populacional de 50.000 a 99.999 habitantes.

Considerando as ameaças do aquecimento global devido ao efeito estufa e as consequências previstas pelas mudanças climáticas, discutidas na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29) realizada em Baku, no Azerbaijão, foi enfatizada a importância da redução das emissões de gases de efeito estufa e o engajamento de países e da sociedade. Itapira tem cumprido sua parte ao aderir ao Acordo Ambiental São Paulo, que visa à redução dessas emissões. A ação do COMDEMA está alinhada a esses programas.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, as florestas são o maior reservatório de carbono, contendo cerca de 80% de todo o carbono estocado na vegetação terrestre e aproximadamente 40% do carbono presente nos solos. O COMDEMA tem realizado sua contribuição para a causa, e essa ação serve de modelo para outras organizações, conselhos, indústrias e demais segmentos. “Esperamos que esse exemplo inspire outras iniciativas em busca de soluções ambientais sustentáveis”, finalizam Milano e Martelli.