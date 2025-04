Campinas sedia evento focado em negócios, inovação e sustentabilidade na avicultura

AveSummit & AveExpo 2025, que será realizado de 26 a 28 de novembro, une programação técnica e feira de negócios em um único local

De 26 a 28 de novembro, Campinas (SP) sediará a AveSummit & AveExpo 2025, evento que reúne líderes, especialistas e inovadores do setor avícola. Organizado pela Originale Eventos e Turismo, o encontro será no Royal Palm Hall.

Com uma programação diversificada e abordagem prática, o evento tem a proposta de promover networking qualificado, colaboração intersetorial e troca de conhecimento sobre as tendências e inovações que moldam o futuro da avicultura. O diretor da Originale Eventos e Turismo, Adalberto Vial, explica que a AveSummit & AveExpo 2025 é o palco ideal para quem busca estar à frente das tendências e soluções que estão transformando o mercado avícola.

Durante três dias, a programação conta com 20 palestrantes, com apresentações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além de análises de mercado nas palestras “Agro Global 2026 – O que esperar do Mercado Nacional e Internacional?” e “Perspectiva do mercado de Grãos e Commodity para Avicultura”. Estão previstos também workshops interativos e uma mesa-redonda com especialistas da indústria.

Os participantes terão acesso a uma Feira de Negócios com grandes players do setor que trarão novidades tecnológicas e biotecnológicas para a avicultura. “O evento representa uma oportunidade para empresas que desejam fortalecer sua marca, divulgar novos produtos e tecnologias. Nosso foco é oferecer um ambiente para a geração de parcerias estratégicas e discussão de soluções sustentáveis que impulsionem a competitividade do setor”, destaca Vial.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial: www.aveexpo.com.br.

Serviço

AveSummit & AveExpo 2025

Local: Royal Palm Hall, Campinas

Telefone +55 11 2534-1404

WhatsApp: +55 11 98644-0414

E-mail: contato@aveexpo.com.br

Site: https://www.aveexpo.com.br/