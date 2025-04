MAIOR IDADE: JAGUARIÚNA É DECACAMPEÃ DOS JOGOS ESPORTIVOS DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

Foi realizada neste final de semana a 15ª Copa Integração Esportiva da Maior Idade (CIETI), na cidade de Amparo, envolvendo as 9 cidades do Circuito das Águas Paulista – Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

O Programa Viva Melhor, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguariúna foi para essa competição participando de todas as modalidades (buraco, dominó, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei adaptado e xadrez, todas masculino e feminino), tornando-se a maior delegação dentre os competidores com 85 atletas.

Ao final das disputas a cidade conquistou 3 medalhas de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Com essa performance e regularidade, pontuando em todas as modalidades, Jaguariúna somou 118 pontos, 15 pontos a mais da 2º colocada, Amparo.

“É uma alegria enorme ter nossa cidade bem representada, conquistando títulos e principalmente ver nossos atletas felizes” avaliou o coordenador do programa João Lúcio.

Jaguariúna agora se prepara para o 27º Jogos da Melhor Idade (JOMI), competição que acontecerá na cidade de São Joao da Boa Vista entre os dias 12 a 18 de maio.

Foto : Divulgação PMJ/SEJEL