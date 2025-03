DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA SERÁ COMEMORADO NO PARQUE DOS LAGOS

A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer – SEJEL – da Prefeitura de Jaguariúna realiza no próximo dia 06 de abril – domingo, no Parque dos Lagos, a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física.

A programação acontecerá das 07h às 11h e será oferecida uma grande variedade de aulas do Programa ProAtiv, lian gong, alongamento, ginastica localizada, treinamento funcional, pilates de solo e ritmos.

Paralelamente, nas salas da Escola das Artes, haverá aulas de dança de salão, flamenco e dança do ventre, proporcionando uma experiência cultural e dinâmica aos participantes. Na quadra esportiva, modalidades como vôlei, basquete e futsal acontecerão de forma itinerante, promovendo interação e diversão.

Para garantir mais segurança aos participantes as ruas adjacentes ao parque serão interditadas, incentivando assim a prática livre e espontânea da atividade física.

O evento, que conta com a parceria da Secretaria de Cultura, será encerrado com animadas aulas de ritmos, garantindo um final de muita movimentação para todos os presentes.

De acordo com os organizadores o evento foi pensado justamente para reforçar a conscientização para a prática regular de atividade física, essencial para a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida.