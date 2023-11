COMDEMA inicia processo para escolha dos novos representantes da sociedade civil

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA) de Paulínia lançou edital para eleição dos novos representantes da sociedade civil para o Biênio 2024-2025.

Serão eleitos seis conselheiros titulares e seis conselheiros suplentes, que terão como missão opinar e dar sugestões sobre assuntos relativos à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Os interessados têm até segunda-feira, 13, até às 16h, para se candidatar e devem comparecer na Secretaria do Meio Ambiente, localizada no Paço Municipal, com os documentos abaixo:

1) Xerox simples da Cédula de Identidade, CPF e Título Eleitoral;

2) Quitação Eleitoral;

3) Comprovante de residência no município;

4) Comprovante de vínculo com o município há pelo menos um ano.

Requisitos para concorrer:

1) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos;

2) Não estar ocupando cargo político eletivo nos termos da Lei Eleitoral em vigor;

3) Estar devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia;

4) Estar em gozo de seus direitos políticos;

5) Não ocupar assento em outro Conselho Municipal;

6) Comprovar vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.

O edital completo está disponível no site www.paulinia.sp.gov.br.

A eleição está marcada para sábado, 16 de dezembro, das 9h às 14h, também no Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal.