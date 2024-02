COMEÇA O 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR

Começou no último fim de semana, o 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador. A primeira rodada da competição foi marcada por quatro partidas e 15 gols.

No sábado, 17 de fevereiro, repetindo a final da edição anterior, Rincão e Paulista deram o pontapé inicial da competição. Em jogo acirrado, o Paulista acabou derrotando a equipe do Rincão por 1 a 0. Na sequência, o CSKA entrou em campo contra o Explosão, conquistando os três pontos após vencer o confronto por 1 a 0.

Já no domingo, dia 18, Maria Helena e 100 Limites mostraram equilíbrio, terminando a disputa com o empate em 3 a 3. Encerrando a primeira rodada do campeonato, o Figueirense aplicou uma goleada de 6 a 1 em cima do Vila Nova.

Todas as partidas do Campeonato Municipal de Futebol Amador acontecem no Estádio Municipal José Ferreira Neto. Ao todo, treze equipes participam da competição, divididas em dois grupos.

A bola volta a rolar no próximo sábado, 24, às 13h30, com a disputa entre Canarinho e Alagoas F.C., e União Possense F.C. e Monte Santo. No domingo, 25, é a vez do Real Aliança encarar o Explosão e, na sequência, o 100 Limites joga contra o Paulista.

Fotos: Lesline Louise