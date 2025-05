Diretores da rede municipal participam de encontro sobre educação ambiental e coleta seletiva

Na manhã desta quarta-feira, 21 de maio, as Secretarias Municipais da Educação e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), juntamente com a Cooper 3Rs, promoveram um encontro sobre educação ambiental e coleta seletiva para profissionais da rede de ensino de Mogi Guaçu. O encontro aconteceu na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Participaram nove diretoras dos Centros de Educação Infantil (CEIs) e sete diretoras das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), além de coordenadoras da Secretaria Municipal da Educação.

A coordenadora de ciências da natureza da Pasta, Sara Monise, disse que o objetivo do encontro foi para apresentar a história, formação, estrutura e organização da Associação Cooper 3Rs, assim como apresentar a diferença entre resíduos recicláveis, não recicláveis, reutilizáveis e os rejeitos.

“Foi enfatizado o trabalho social que a Cooper 3r faz com os catadores, visto que um catador associado sai da informalidade e passa a ter melhores condições de trabalho, com os equipamentos de segurança, alimentação e a participação em um fundo financeiro que lhe assegura uma renda mensal. É uma inclusão socioeconômica”, falou.

Na próxima terça-feira, 28 de maio, o encontro será para outros 30 profissionais da rede educacional entre supervisoras, coordenadoras do Centro de Informação e Capacitação (CIC), Secretaria da Educação, diretores de Escolas de Educação Básica (EMEBs) e de Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs).