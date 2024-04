COMEÇA VACINAÇÃO CONTRA DENGUE PARA CRIANÇAS DE 10 E 11 ANOS EM JAGUARIÚNA

Crianças de 10 e 11 anos começaram a receber a primeira dose da vacina contra a dengue em Jaguariúna nesta quarta-feira, dia 10 de abril. Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do município com salas de vacinação participam da campanha.

Jaguariúna recebeu 985 doses do imunizante, distribuídas pelo Ministério da Saúde, que chegaram à cidade no final da tarde desta terça-feira (09). Essas doses atenderão exclusivamente crianças com idades entre 10 e 11 anos, de acordo com orientação do ministério. Não há necessidade de agendamento. As pessoas devem apenas trazer carteira de vacinação e um documento de identidade.

A ação acontece no horário de funcionamento das UBSs. Nas unidades 12 de Setembro – de terça e quinta-feira – e Florianópolis – de segunda, quarta e sexta-feira –, o horário de vacinação é estendido até às 19h30.

A jovem Ana Clara Garavelli, de 11 anos, foi a primeira a receber a dose da vacina contra a dengue em Jaguariúna. Ela estava feliz ao deixar a UBS Fontanella. “É muito gratificante receber a vacina. A gente fica mais seguro, mais protegido”, disse ela.

Lívia Brandão de Almeida, também de 11 anos, foi outra que recebeu a vacina nesta quarta-feira, na UBS 12 de Setembro. Ela disse que “a vacinação é importante para a saúde da população” e que não ficou com medo.

A vacinação das crianças de 10 e 11 anos segue orientação do Ministério da Saúde e atende à estratégia que permite que mais municípios recebam as doses neste primeiro momento, baseando-se no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos. Em seguida, a aplicação irá avançar as faixas etárias progressivamente, assim que novos lotes forem entregues.

Apesar dos benefícios da vacinação, a Secretaria de Saúde de Jaguariúna lembra que a melhor forma de prevenção à dengue continua sendo o combate ao Aedes Aegypti, com ações coletivas e cuidados individuais para se evitar focos do mosquito – 80% desses focos estão dentro das casas.

A recomendação é para que as pessoas procurem um serviço de saúde logo nos primeiros sintomas, como febre alta, dor de cabeça, atrás dos olhos e nas articulações.

A Secretaria de Saúde reforça ainda que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Governo Federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde.

RELAÇÃO DE UBSs PARA A VACINAÇÃO:

Florianópolis

12 de Setembro

Miguel Martini

Nova Jaguariúna

Cruzeiro do Sul

Roseira de Baixo

Roseira de Cima

Fontanella

Fotos: Raphael Luna e Ivair Oliveira