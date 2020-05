COMEÇAM AS APOSTAS PARA A QUINA DE SÃO JOÃO

Décima edição do concurso especial da Quina tem estimativa inicial de prêmio de R$ 140 milhões

A partir desta segunda-feira (11) já podem ser registradas as apostas para a Quina de São João, concurso especial que chega à sua 10ª edição este ano. O sorteio do concurso 5.299 da Quina será realizado no dia 27 de junho, às 20h, e a estimativa inicial do prêmio é de R$ 140 milhões.

O prêmio da Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante.

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador também pode deixar o sistema escolher os números, por meio da aposta no formato Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. É possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos optando pela aposta no formato Teimosinha. O preço de uma aposta simples, com 5 números, é de R$ 2,00.

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Quina de São João, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.299, bem como outros cinco combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

Caso apenas o ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 302 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 200 carros de luxo, no valor unitário de R$ 700 mil.

Bolão CAIXA:

Para aumentar as chances de ganhar na Quina de São João, o apostador pode registrar jogos em grupo por meio do Bolão CAIXA. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Para a Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de, no máximo, 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.