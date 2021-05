Começam as obras de construção da ETA 5 em Jaguariúna

As obras de construção da ETA (Estação de Tratamento de Água) 5 de Jaguariúna já começaram. A nova estação irá ampliar em 50 litros por segundo o abastecimento da cidade. A previsão para a conclusão da obra, sob responsabilidade da empresa Target, é até dezembro deste ano.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Jaguariúna, a empresa contratada já iniciou a limpeza e preparação do terreno onde será erguida a nova estação, na ETA Central. A obra está orçada em R$ 3,1 milhões, com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal.

“Fizemos várias reuniões com a empresa vencedora da licitação e eles já começaram a obra. Estamos vendo com eles a possibilidade de entregar a obra até antes do prazo previsto no contrato”, disse a vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco.

Segundo ela, a ETA 5 é uma obra muito importante para Jaguariúna. “A última ampliação da ETA Central foi inaugurada em dezembro de 2000. Ou seja, fazia mais de 20 anos que o município não investia na ampliação do abastecimento de água, que será fundamental para acompanhar o desenvolvimento das cidades”, concluiu.