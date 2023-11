Comédia “O dia seguinte” estreia no Teatro Oficina do Estudante

Inspirada na crônica homônima de Luís Fernando Veríssimo, a peça estrelada por Adriana Birolli e Dudu Pelizzari será apresentada no sábado e no domingo. Na sexta-feira o stand-up “Alemã de Cria”, com Léa Maria. Os ingressos já estão à venda nas bilheterias do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.br

A humorista Lea Maria apresenta-se nesta sexta-feira, dia 24, às 21h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas para contar a sua experiencia no Brasil, país pelo qual ela se apaixonou há 6 anos. No stand-up. “Alemã de Cria”, ela fala sobre seus perrengues, choques culturais e sobre as primeiras impressões da vida de solteira no Brasil. O show tem duração de 60 minutos e a classificação etária é 16 anos. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e estão à venda nas bilheterias do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.br.

No sábado (25), às 21h e, no domingo (26), às 19h, será encenada a comédia “O Dia Seguinte”, inspirada na crônica homônima de Luís Fernando Veríssimo, com Adriana Birolli e Dudu Pelizzari. Com direção de Ricardo Grasson e texto de Regiana Antonini, o espetáculo retrata dois completos estranhos que se encontram sobre a mesma cama depois de uma noitada de Ano Novo. Os preços dos ingressos variam de R$ 25,00 a R$ 100,00. Para este espetáculo, clientes Vivo Valoriza têm 50% de desconto em até 2 ingressos, validado através do voucher no app da operadora. A classificação etária é 14 anos. A sessão de domingo contará com intérprete de libras.

Apresentado pela Vivo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o espetáculo traz o divertido e refinado olhar de Verissimo para as ambiguidades humanas nas situações mais banais da vida. Esse conto encontra-se no livro “Comédias Brasileiras de Verão”. A trama narra o encontro de dois completos desconhecidos que acordam na mesma cama um dia após a virada do ano. Em comum, Luanna e Renato têm apenas o fato de que eles não lembram como foram parar ali. Sem roupas e diante de um enorme desconforto, eles precisam reconstruir suas lembranças e dar algum sentido para a cena que vivem ali. Com base em princípios do humor nonsense, o texto brinca com o inesperado e, assim, orienta e desorienta ações a fim de que Luanna e Renato reconstruam suas identidades, conheçam um ao outro e desenvolvam novas histórias com a consciência de quem pretende fazer valer os votos de um feliz ano novo.

Adriana Birolli atuou nas novelas “Beleza Pura” (em 2008, interpretou a personagem Viviane) e “Viver a Vida”, de Manoel Carlos, vivendo a personagem Isabel. Em seguida, atuou em “Fina Estampa”, de Aguinaldo Silva, vivendo a Patrícia, uma jovem amorosa e sensível. Em 2014, após um período dedicada a uma turnê pelo país com a peça “Manual Prático da Mulher Desesperada”, retorna à TV e atua nas novelas “Império” e “Totalmente Demais”, na TV Globo, e em “Belaventura” e “Jesus”, na TV Record. Adriana Birolli já participou de dois filmes e 18 espetáculos teatrais.

Já Dudu Pellizzari teve seu primeiro trabalho no cinema em 2005, no filme Carandiru, interpretando o personagem Ronildo e, na televisão, em 2006, na 13ª temporada de “Malhação”. Em 2007, foi para a Rede Bandeirantes. Atuou nas novelas “Dance Dance Dance” e “Negócio da China”. Em 2016, participou da novela “Carinha de Anjo” (SBT), que foi exibida pelo SBT. Ao todo, o ator participou de 6 filmes, sendo o mais recente o “Minha Vida em Marte”, com Mônica Martelli e Paulo Gustavo. No teatro, atuou nos espetáculos Cyrano (2009), Garotos no Rio de Janeiro (2010), Cacilda (2014), O Banquete (2015), Vida Útil (2016), O Louco e a Camisa (2018), Hedda Gabler (2019) e, agora, em 2023, estreia o espetáculo O Dia Seguinte, pela WB Entretenimento.

