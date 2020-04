COMEMORAÇÕES SÃO ADIADAS

Este ano infelizmente não haverá comemorações pelo aniversário de Mogi Guaçu, devido a pandemia. O que levou Estado e município cumprir quarentena, conforme decretos que impedem aglomerações, eventos.

O decreto 24.391/2020, publicado no dia 21 de março mantém o estado de situação de emergência e proíbe o funcionamento das atividades comerciais, com exceções dos estabelecimentos de serviços essenciais. O objetivo é fazer com que a população permaneça em casa o máximo de tempo possível.

Em Mogi Guaçu, eventos públicos e atividades em grupo, serviços com atendimento para mais de uma pessoa e alvarás para eventos privados foram suspensos. Houve a recomendação para que shopping e boulevard fossem fechados, assim como missas e cultos religiosos não fossem realizados.

O decreto publicado neste sábado limita em 20% a capacidade máxima dos velórios. As medidas contidas no decreto serão analisadas periodicamente e poderão ser revistas caso haja parecer técnico.

O prefeito acatou a prorrogação da quarentena anunciada pelo Governador João Doria, até o próximo 22 de abril.