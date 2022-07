Comércio de Campinas terá abertura facultativa no feriado da Revolução Constitucionalista

A abertura do comércio da região central de Campinas será facultativa, das 9h às 17h, no próximo sábado, 9 de julho, feriado do Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Os feriados e as datas especiais que terão horário de funcionamento diferenciado são definidos todo início do ano, durante reunião entre os comerciantes e representantes da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), SindiVarejista e Sindilojas.

Uma vez estabelecido esse calendário, entidades como Polícia Militar, Setec e Emdec são comunicadas e podem prover consumidores e trabalhadores com segurança, fiscalização e transporte.

Para saber sobre o funcionamento do comércio durante o ano basta acessar o site: https://www.calendariodocomercio.com/.