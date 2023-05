Comércio de Mogi Mirim é homenageado pelo SESC Campinas

O *Sincomercio de Mogi Mirim* tem a honra de receber, entre os dias *08 e 13 de maio*, a visita do artista e escultor *Carlos Duvilio Squarcini*, que produzirá ao vivo uma escultura figurativa maciça em homenagem ao Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim. A atividade acontece em parceria com o SESC Campinas.

A escolha da obra é uma *referência a imigração italiana*, inspirada na contribuição dos imigrantes para o *desenvolvimento da cidade de Mogi Mirim e arredores da região*.

Partindo de um tronco de árvore cru, ao longo de cinco dias o artista plástico e entalhador, *Carlos Duvilio Squarcini*, irá criar e lapidar a escultura nas dependências do *Sincomercio de Mogi Mirim*.

O artista, é escultor autodidata desde 1978, com pesquisa e estética inspirada pela arte sacra e em mestres da escultura como Aleijadinho. Além dos diversos trabalhos realizados no Brasil, Carlos também é representante nacional no evento “World Wood Day”, que acontece na China e na Turquia.

Durante o processo de criação, o artista estará disponível para conversar com o público interessado sobre as técnicas e os possíveis caminhos do trabalho com madeira.

O *Sincomercio de Mogi Mirim* convida a todos para virem assistir e participar da visita.