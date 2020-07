Comércio Mogimiriano passará a funcionar por quatro horas diárias

A partir da próxima segunda-feira (13), os estabelecimentos de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e comércio – liberado na Fase 02 do Plano São Paulo – funcionarão de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h. Sábado e domingo permanecerão fechados.

O novo horário instituído através do decreto municipal 8174/20, publicado nesta edição do Jornal Oficial de Mogi Mirim, segue recomendação do Ministério Público (MP) por se enquadrar na fase laranja, na qual o município está inserido. A medida também foi avalizada pela Comissão Técnica Municipal de Contingenciamento ao Novo Coronavírus em reunião realizada na sexta-feira (10).