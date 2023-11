COMÉRCIO TERÁ CUPONS A PARTIR DO DIA 1º: SORTEIO DE ATÉ R$ 5 MIL EM PRÊMIOS

Tem época mais tradicional no ano? Não tem! E, junto com essa tradição, vem um tempo repleto de compras, de festas e, é claro, de prêmios. Por isso, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) já começa dezembro com sua campanha mais conhecida: a de fim de ano.

A partir do 1º, os clientes das empresas participantes podem fazer suas compras e concorrer a até R$ 5 mil em compras. Vale o formato de sorteio já praticado até agora: após a compra, o consumidor recebe um cupom que traz um QR Code exclusivo. O código deve ser usado para cadastro no Aplicativo ACE Holambra, que vai imprimir automaticamente na ACE Holambra um cupom para o cliente. Com esse cupom, o consumidor concorre aos prêmios. “É por isso que depois de receber o voucher com o código, o QR Code, o consumidor precisa cadastrar no aplicativo ACE Holambra. Apenas com essa ação, um cupom definitivo é gerado na ACE e vai para a urna do sorteio”, explica a gerente da Associação, Suzi Celegatti.

PREMIAÇÃO

Veja os prêmios aos quais os consumidores concorrem: um vale-compras de R$ 1.000,00, um vale-compras de R$ 800,00, um vale-compras de R$ 600,00 e 10 vales-compras de R$ 200,00 cada. Também tem prêmio para o vendedor: a loja indicada no cupom sorteado para o primeiro prêmio, receberá um vale-compras de R$ 300,00 para seus empregados. A loja indicada no segundo maior prêmio, receberá R$ 200,00. Da mesma forma, será pago R$ 100,00 em vale-compras à loja indicada no terceiro prêmio principal. Estes vales-compras serão sorteados pela ACE aos funcionários das lojas, valorizando a participação dos colaboradores na promoção. Os vales-compras devem ser utilizados em quaisquer estabelecimentos comerciais da cidade, participantes da campanha.

ONDE CONCORRER?

Esses são os comércios que estão oferecendo cupons nas compras: • A Orquídea • Autoposto Pioneiro • Bel Fashion • El Shadai Magazine • Eletro Lima • Magazine Alcione • Multidrogas Bairro • Multidrogas Centro • Multidrogas Imigrantes • Multifarma • Óticas Guarnieri • Óticas Ipanema • Pioneiro Café e Padaria • Plásticos Santana (Loja) • Pronta Flora • Shop Foto • Supermercado Eva • Tropical Jeans • Vogel

SORTEIO

O sorteio é dia 3 de janeiro de 2024, às 15 horas, na Associação Comercial. Os consumidores têm até as 23h59 do dia 02 de janeiro de 2024 para finalizar o cadastro do QR Code no aplicativo ACE Holambra.

Todas as informações estão no regulamento da campanha, que pode ser consultado no Aplicativo ACE Holambra ou no site www.aceholambra.com.br