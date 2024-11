Comic City Con 2024 reúne artistas e fãs da cultura geek no domingo, 17/11

O evento será no Pátio Ferroviário, na antiga Oficina de Locomotivas da Mogiana, conhecido como Prédio do Relógio ; a entrada é gratuita e será pelo estacionamento da Estação Cultura

A Comic City Con 2024 de Campinas será realizada no domingo, 17 de novembro, das 10h, às 19h, na Oficina de Locomotivas da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, local conhecido como Prédio do Relógio, que foi restaurado e se tornou um local para eventos da cidade. A entrada é gratuita e será pelo estacionamento da Estação Cultura. O evento vai oferecer um espaço dedicado a artistas, quadrinistas, cosplayers e produtos voltados à cultura nerd.

Entre os convidados confirmados estão Pedro Mauro, Rafael Calça e Joe Bennett, entre outras atrações para toda família. Além de quadrinhos artistas mostrando seus trabalhos, haverá espaço para mangás, games, competições, atrações especiais, sorteios de prêmios, palestras, produtos diversos e novidades exclusivas .

Mesmo com a entrada gratuita, os visitantes podem se cadastrar antes para concorrer a prêmios a serem sorteados durante a programação. Mais informações estão disponíveis no site oficial www.comiccitycon.com.br.

Com uma programação que inclui estandes de quadrinhos, áreas para fotos com cosplayers e vendas de itens colecionáveis, o evento busca reunir fãs e promover a interação entre criadores e admiradores da cultura geek. A estrutura do evento conta com praça de alimentação e estacionamento para os visitantes.

A Comic City Con 2024, com apoio de parceiros locais, entre eles, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promete uma experiência completa para fãs de todas as idades.

Serviço:

Comic City Con 2024 Campinas

Data: 17 de novembro (domingo)

Horário: das 10h às 19h

Local: Oficina de Locomotivas da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro/Prédio do Relógio na Estação Cultura

Endereço: entrada pelo estacionamento da Estação Cultura, na rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial

Entrada gratuita