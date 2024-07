COMITIVA DE MOGI MIRIM VISITA LABORATÓRIO CRISTÁLIA

Representantes da Santa Casa de Mogi Mirim, acompanhados da secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, estiveram na manhã de sexta-feira (19), visitando o Laboratório Cristália, em Itapira, a convite da diretoria da empresa. O administrador do hospital mogimiriano, Daniel de Carvalho Frugolli, disse que a visita também teve o objetivo de estreitar os laços entre a Santa Casa e o Cristália.

Ele revelou que, futuramente, o hospital poderá firmar parcerias com a empresa, inclusive pára o desenvolvimento de novos medicamentos. “Trata-se de um dos maiores laboratórios farmacêuticos das Américas e que produz medicamentos de ponta”, argumentou. Aliás, todos os visitantes foram unânimes ao afirmar que o Cristália é uma empresa de primeiro mundo.

Também estavam na comitiva mogimiriana o empresário Sérgio Dinerlan Sanches, representando a Irmandade da Santa Casa, o chefe de gabinete Mauro Nunes Júnior e o médico Éverton Costa de Lima, intensivista da Santa Casa e responsável pela qualidade do hospital. Todos foram recebidos pelo vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento do Cristália, Rogério Almeida.

Os convidados foram recebidos por Almeida com um café da manhã, que aproveitou a ocasião para contar um pouco da história do laboratório e de seus fundadores, João Stevanatto e Ogari de Castro Pacheco. Ele destacou que o laboratório Cristália é, atualmente, referência mundial em produtos farmacêuticos.

PARCERIAS

Almeida também fez questão de ressaltar que o Cristália produz mais de 60% dos IFAs (Insumos Farmacêuticos Ativos) usados em seus remédios, que é o maior percentual do Brasil e um dos maiores da América Latina. Em seguida, a gerente industrial da empresa, a engenheira Karina Stracieri, levou os convidados para conhecer o processo fabril de alguns medicamentos.

Vale destacar que o Cristália detém mais de 128 patentes de medicamentos. Em seguida, o diretor de farmoquímica, Edson Lima, mostrou aos convidados os laboratórios de testes e desenvolvimento de medicamentos. Por último, German Vassermann, diretor adjunto de biotecnologia falou sobre as pesquisas recentes do Cristália, além de confirmar o interesse em manter parceria com a Santa Casa de Mogi Mirim. “Já fazemos isso com a Santa Casa de Itapira”, observou.

O Cristália é, atualmente, um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Produz mais de 300 medicamentos e está presente em vários países do mundo, em quase todos os continentes.