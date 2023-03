Como evitar golpes na hora da compra durante a Semana do Consumidor

Como evitar golpes na hora da compra durante a Semana do Consumidor

Nesta quarta-feira (15) tem início a Semana do Consumidor, data em que

empresas e e-commerces oferecem descontos e preços mais acessíveis aos

consumidores durante toda a semana.

Com a alta procura por produtos e serviços, os cibercriminosos também

costumam agir nestas datas. De acordo com um levantamento da Redbelt

Security, consultoria especializada em cibersegurança, a incidência de

ataques de phishing (ataques que costumam roubar senhas e dados pessoais

de usuários, criando sites falsos) aumenta significativamente em

períodos como este.

No Brasil, cerca de 15 domínios falsos de sites de e-commerce são

registrados por dia, em sua grande maioria utilizados para aplicar o

golpe de phishing. Para falar sobre o assunto e como se proteger na hora

da compra durante a Semana do Consumidor, sugiro Rogério Albuquerque,

head de marketing e produtos da Card, empresa de meios de pagamento e

soluções de tecnologia com mais de 90 mil pontos de vendas espalhados

pelo Brasil.