COMO FAZER A LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA

– Feche o registro de entrada. Depois reserve parte da água do reservatório e deixe um pouco de água dentro da caixa para ser utilizada na limpeza;

– Inicie a limpeza com um pano e esponja macia para lavar o fundo e as paredes internas do reservatório. Depois, descarte a água suja;

– Deixe encher a caixa d’água e feche o registro de entrada. Adicione água sanitária – para cada 500 litros, coloque 10 colheres de água sanitária e deixe esta mistura agir por duas horas. A cada 30 minutos, com o uso de um pano, passe a solução nas paredes internas e na tampa da caixa d’água;

– Ao final das duas horas, abra os registros de saída, como torneiras e descargas para que a solução contendo água sanitária limpe a tubulação de saída. Após descartar toda a água, feche todas as saídas e abra o registro de entrada para encher a caixa d´água;

– Lembre se: mantenha a tampa da caixa d’água sempre fechada para evitar sujeira, entrada de animais e criação de focos de dengue.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em 505 cidades de 14 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br