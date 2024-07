Como manter o efeito da escova, chapinha e babyliss por mais tempo?

Créditos Foto: Prostock-Studio/iStock

Saiba como preparar, escolher os produtos certos e cuidar dos cabelos após alisamento ou babyliss

Manter o cabelo bonito, hidratado e com aparência de que acabou de sair do salão pode ser uma tarefa desafiadora. O esforço para alisar ou modelar o cabelo com chapinha, babyliss e escova em casa, muitas vezes, parece não ser compensado, especialmente quando os fios perdem a forma rapidamente.

Apesar da dificuldade em manter o efeito desejado por mais tempo, é possível prolongar a definição e evitar o aspecto despenteado com alguns cuidados.

Preparação antes do procedimento

O primeiro passo para garantir a durabilidade do liso ou da definição do babyliss é realizar a lavagem correta dos cabelos. Além de usar shampoo para a limpeza, é ideal aplicar uma pequena quantidade de condicionador, apenas o suficiente para a hidratação diária.

Após a aplicação, é essencial fazer a remoção cuidadosa do produto. Remover completamente o condicionador é indispensável para evitar que os fios fiquem pesados e comprometam a definição por um longo período.

Para evitar oleosidade e a necessidade de refazer o processo, é recomendável ainda lavar os cabelos com água morna ou fria. É essencial evitar água muito quente, pois altas temperaturas podem aumentar a produção de sebo no couro cabeludo.

Produtos que melhoram o aspecto do cabelo

Antes de iniciar o procedimento, é essencial usar produtos que melhorem o aspecto do cabelo. Aplicar protetor térmico antes de usar fontes de calor é fundamental para proteger e hidratar os fios. Além disso, ao usar o babyliss, aplicar mousse pode melhorar a definição dos cachos e aumentar a durabilidade.

Como alisar e ondular o cabelo de forma eficiente

Antes de iniciar o procedimento, é essencial garantir que os cabelos estejam completamente secos, o que melhora a definição e a durabilidade sem prejudicar os fios. Ao usar a chapinha, a escova ou o babyliss, recomenda-se separar os cabelos em mechas menores e aplicar a ferramenta cuidadosamente, aos poucos.

Além disso, é fundamental seguir as instruções do fabricante para garantir a temperatura correta para cada tipo de cabelo e o efeito desejado.

O que fazer após o procedimento para melhor durabilidade

Ao fazer escova ou alisar o cabelo com a chapinha Taiff, por exemplo, é essencial usar spray fixador, óleos capilares e reparadores de ponta para manter a hidratação. Além disso, após o procedimento, é recomendável aplicar um jato de ar frio nos fios para aliviar o calor excessivo no couro cabeludo.

Para o babyliss, após a finalização, o ideal é enrolar as mechas separadamente e aplicar um fixador para garantir que os cachos se mantenham por mais tempo. É aconselhável ainda deixar o cabelo esfriar completamente antes de passar os dedos ou a escova.

Para aumentar a durabilidade, cuidados diários são importantes: é preciso evitar passar as mãos no cabelo com frequência para reduzir a oleosidade, proteger bem os fios durante o banho e, ao dormir, utilizar uma touca ou fronha de cetim para prevenir o frizz indesejado.

Cuidados prolongados

Vale ressaltar que, para melhorar o aspecto dos fios e prolongar a durabilidade do efeito obtido com a fonte de calor, é essencial que o cabelo receba cuidados periódicos. Realizar hidratações regulares com produtos indicados para cada tipo de cabelo garante saúde e hidratação aos fios em longo prazo.

Como manter o efeito da escova, chapinha e babyliss por mais tempo?

Saiba como preparar, escolher os produtos certos e cuidar dos cabelos após alisamento ou babyliss

Manter o cabelo bonito, hidratado e com aparência de que acabou de sair do salão pode ser uma tarefa desafiadora. O esforço para alisar ou modelar o cabelo com chapinha, babyliss e escova em casa, muitas vezes, parece não ser compensado, especialmente quando os fios perdem a forma rapidamente.

Apesar da dificuldade em manter o efeito desejado por mais tempo, é possível prolongar a definição e evitar o aspecto despenteado com alguns cuidados.

Preparação antes do procedimento

O primeiro passo para garantir a durabilidade do liso ou da definição do babyliss é realizar a lavagem correta dos cabelos. Além de usar shampoo para a limpeza, é ideal aplicar uma pequena quantidade de condicionador, apenas o suficiente para a hidratação diária.

Após a aplicação, é essencial fazer a remoção cuidadosa do produto. Remover completamente o condicionador é indispensável para evitar que os fios fiquem pesados e comprometam a definição por um longo período.

Para evitar oleosidade e a necessidade de refazer o processo, é recomendável ainda lavar os cabelos com água morna ou fria. É essencial evitar água muito quente, pois altas temperaturas podem aumentar a produção de sebo no couro cabeludo.

Produtos que melhoram o aspecto do cabelo

Antes de iniciar o procedimento, é essencial usar produtos que melhorem o aspecto do cabelo. Aplicar protetor térmico antes de usar fontes de calor é fundamental para proteger e hidratar os fios. Além disso, ao usar o babyliss, aplicar mousse pode melhorar a definição dos cachos e aumentar a durabilidade.

Como alisar e ondular o cabelo de forma eficiente

Antes de iniciar o procedimento, é essencial garantir que os cabelos estejam completamente secos, o que melhora a definição e a durabilidade sem prejudicar os fios. Ao usar a chapinha, a escova ou o babyliss, recomenda-se separar os cabelos em mechas menores e aplicar a ferramenta cuidadosamente, aos poucos.

Além disso, é fundamental seguir as instruções do fabricante para garantir a temperatura correta para cada tipo de cabelo e o efeito desejado.

O que fazer após o procedimento para melhor durabilidade

Ao fazer escova ou alisar o cabelo com a chapinha Taiff, por exemplo, é essencial usar spray fixador, óleos capilares e reparadores de ponta para manter a hidratação. Além disso, após o procedimento, é recomendável aplicar um jato de ar frio nos fios para aliviar o calor excessivo no couro cabeludo.

Para o babyliss, após a finalização, o ideal é enrolar as mechas separadamente e aplicar um fixador para garantir que os cachos se mantenham por mais tempo. É aconselhável ainda deixar o cabelo esfriar completamente antes de passar os dedos ou a escova.

Para aumentar a durabilidade, cuidados diários são importantes: é preciso evitar passar as mãos no cabelo com frequência para reduzir a oleosidade, proteger bem os fios durante o banho e, ao dormir, utilizar uma touca ou fronha de cetim para prevenir o frizz indesejado.

Cuidados prolongados

Vale ressaltar que, para melhorar o aspecto dos fios e prolongar a durabilidade do efeito obtido com a fonte de calor, é essencial que o cabelo receba cuidados periódicos. Realizar hidratações regulares com produtos indicados para cada tipo de cabelo garante saúde e hidratação aos fios em longo prazo.