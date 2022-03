Fechado desde março de 2020 em função da pandemia, o Complexo Aquático Municipal de Holambra será reaberto no próximo domingo (6). O espaço, localizado no bairro Parque dos Ipês, funcionará para o lazer aos finais de semana sempre das 9h às 17h.

Para o uso das piscinas será necessária a realização de exame médico que deverá ser feito nos dias 5, 12, 19 e 26 de março no Departamento municipal de Esportes, que fica no Estádio Municipal Zeno Capato. O atendimento será das 12h às 18h por ordem de chegada. É necessário apresentar o Cartão Cidadão, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e foto 3×4.

“O exame médico é uma segurança a mais para os frequentadores”, explicou o diretor municipal de Esportes, André Luís Buzzerio. “Ele é obrigatório e é importante que o morador vá de roupa de banho”.

Aulas de natação e hidroginástica

Com a reabertura do Complexo serão retomadas, a partir do dia 8 de março, as aulas de natação e hidroginástica. Elas ocorrerão às terças e sextas-feiras nos períodos da manhã e da tarde. Podem participar, no caso da natação, moradores a partir de 7 anos. A hidroginástica é para os adultos. As inscrições devem ser feitas na sede do Departamento. É necessário apresentar documento oficial com foto, exame médico, Cartão Cidadão e foto 3×4. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone é o (19) 3802-4711.