Complexo Esportivo do Lavapés recebe reformas

A Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel) concluiu na última semana o trabalho de reforma na área esportiva do Complexo José Geraldo Franco Ortiz (Lavapés). Foi realizado o serviço de pintura no vestiário, tanto em sua área interna como também na externa. Paredes, grades, postes do alambrado, caixa d’água e portões foram reformados.

A equipe de manutenção da Sejel também promoveu a pintura de bancos e guias. O gramado do complexo também tem recebido tratamento constante. Há mais de um ano foi realizado um reparo no sistema de drenagem e, atualmente, o campo teria condições de receber treinos e partidas de futebol.

Nos últimos meses, o complexo recebeu outros serviços, como a reforma e a pintura nas quadras Três Marias e também na quadra do Teatro de Arena. Desta forma, o espaço estará em condições de atender a população para o momento em que ocorrer a liberação das práticas das modalidades.