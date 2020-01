COMUNICADO IMPORTANTE: RESULTADO FINAL DO PROUNI MUNICIPAL 2020

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do Programa Municipal Universidade para Todos – Comissão do ProUni Municipal –, torna público abaixo (clique no link) o RESULTADO FINAL em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO dos alunos contemplados com Bolsa parcial de Estudo, excedentes e indeferidos, conforme o Artigo 4º do Decreto Municipal nº 4.094, de 29 de novembro de 2019 (alterado pelo Decreto nº 4.126, de 20 de janeiro de 2020).

