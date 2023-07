Concha Acústica será palco da V Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz no sábado

Evento começa nesta terça, 25, e o encerramento será no dia 29, às 15h, com entrada gratuita. Celebração faz parte da agenda dos 249 anos de Campinas

Campinas participará do Dia Internacional da Bandeira da Paz com várias atividades culturais a começar nesta terça-feira, 25 de julho, com exibição de vídeos artísticos, exposição, ciclo de palestras, e encerramento no dia 29 de julho, na Lagoa do Taquaral, com hasteamento da Bandeira da Paz, às 14h, na Praça das Bandeiras, e apresentações na Concha Acústica, a partir das 15h.

No dia 25 de julho comemora-se o Dia da Bandeira da Paz. Na mesma data, em Campinas, é celebrado o Dia Municipal da Cultura, do Esporte e da Paz, conforme Lei Municipal 9.971 de 1998, do vereador Luiz Carlos Rossini. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apoia o projeto desde a primeira mostra realizada no município, em 2019.

O idealizador e coordenador geral do Projeto Bandeira da Paz é o professor Lino Azevedo Júnior. Ele explica que a “Mostra Cultural Bandeira da Paz” visa promover a paz pessoal, social e planetária através de ações e projetos socioeducativos que envolvem cultura e arte. “Este ano, o projeto estará representado em seis países: Brasil, Argentina, Colômbia, República Dominicana, México e Portugal”, comenta.

Programação

Em Campinas, o destaque é a V Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2023, que será na Concha Acústica na Lagoa do Taquaral, no dia 29 de julho, às 15h, com entrada gratuita. A mostra faz parte das comemorações oficiais do aniversário de 249 anos de Campinas. No mesmo dia, mas às 14h, haverá hasteamento da Bandeira da Paz na Praça das Bandeiras na Lagoa do Taquaral e a Marcha da Paz, Alegria e Arte até a Concha Acústica onde haverá as apresentações artísticas.

No dia 25 de julho serão exibidos vídeos no site oficial da projeto, acessível em bandeiradapaz.org. No dia 26, haverá o I Ciclo de Palestras Bandeira da Paz 2023, das 14h às 18h, com o tema Cultura de Paz e participação do setor público, privado e do terceiro setor. E de 26 de julho a 31 de julho, haverá a exposição da V Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2023. Ambas as atividades serão na Câmara Municipal. A programação completa também está no site oficial bandeiradapaz.org.

Movimento mundial

O projeto ocorre anualmente em comemoração ao dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Bandeira da Paz, um símbolo universal criado pelo artista Nicholas Roerich. Também é celebrado como o dia fora do tempo, proposto pelo escritor e artista José Arguelles, criador do movimento mundial da paz e de mudança para o sincronário de treze luas e a rede de arte planetária.

A Bandeira da Paz é parte da cultura global e um dos símbolos mais antigos do mundo. Ela é confeccionada em pano branco com um círculo vermelho no centro e, dentro dele, três esferas que simbolizam a síntese de todas as artes, todas as ciências e todas as religiões, dentro do círculo da cultura.

Serviço

V Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2023 de Campinas

Dia: 29/7 (sábado)

Hora: às 15h

Local: Concha Acústica na Lagoa do Taquaral

Hasteamento da Bandeira da Paz e Marcha da Paz, Alegria e Arte

Dia: 29/7 (sábado)

Hora: às 14h

Local: Praça das Bandeiras – Lagoa do Taquaral

Evento: Exposição Bandeira da Paz

Dias: de 26/7 a 31/7 (quarta a segunda-feira)

Local: Câmara Municipal de Campinas – Saguão de Entrada do Plenário

I Ciclo de Palestras Bandeira da Paz 2023 sobre Cultura de Paz

Dia: 26/7 (quarta-feira)

Hora: das 14h às 18h

Local: Câmara Municipal de Campinas – Plenário Principal

Mostra virtual de vídeos artísticos sobre Cultura de Paz

Dia: 25/7 (terça-feira)

Acessível na internet, pelo link bandeiradapaz.org