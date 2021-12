Conchal abre Casa do Papai Noel para visitação a partir do próximo sábado

A comemoração de Natal acontecerá apenas em dois finais de semana e, em horário reduzido, comparado aos anos anteriores

A partir do próximo sábado (11), a nova Casa do Papai Noel construída com pedras na Praça da Fonte em Conchal, estará oficialmente aberta à visitação.

Alguns artistas do município que foram beneficiados pela lei Aldir Blanc farão apresentação musical para cumprimento do acordo previsto em lei (apresentação pública do trabalho artístico como contrapartida do auxílio recebido pelo Governo Federal).

Programação:

Dia 11 (sábado) das 19hs às 22 hs

Chegada do Papai Noel

Dia 12 (domingo) das 19hs às 22 hs

Papai Noel na praça

Show com Kauan Sena

DJ Mariana Coelho

Dia 18 (sábado) das 19hs às 22 hs

Papai Noel na praça

Show com “Era, Paulinho e Roriz”

Dia 19 (domingo) das 19hs às 22 hs

Papai Noel na praça

Show com “Banda Mala Preta”

Será obrigatório o uso de máscara de proteção e, para visitação da Casa do Noel, haverá álcool em gel para higienização.

