Conchal e Engenheiro Coelho terão Dia do Crédito para os pequenos negócios da região

(Foto: Getty Images)

Evento presencial gratuito vai reunir bancos e instituições financeiras dia 26 de setembro, das 9h às 11h, na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Conchal

MEIs, MEs e EPPs podem participar do evento

Conseguir crédito é uma das principais dificuldades das micro e pequenas empresas e mais um desafio no caminho para o crescimento dos negócios. Diante desse tema que pode parecer complexo para empreendedores e empreendedoras, o Sebrae-SP vai realizar o Dia do Crédito no dia 26 de setembro, das 9h às 11h, na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Conchal, localizada na Rua João Pessoa, 419, no Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Link ou pelo telefone (19) 3866-3736.

Podem se inscrever Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) de Conchal, Engenheiro Coelho e região. Será uma oportunidade para os empresários e empresárias conhecerem as linhas de crédito disponíveis no mercado, tirarem dúvidas e terem atendimento individualizado das instituições financeiras presentes na ação. O evento contará também com orientação sobre o uso consciente dos recursos financeiros.

“Muitos empreendedores ainda se sentem inseguros quando buscam crédito com receio de piorarem a situação da empresa. Vamos orientá-los de uma forma que passem a considerar todas as modalidades e condições existentes para encontrar a que se encaixe perfeitamente ao modelo de negócio e que não prejudique a saúde financeira da empresa”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP, Carlos Eduardo Cavalcanti Alves.

O Dia do Crédito é uma realização do Sebrae-SP em parceria com as Prefeituras Municipais de Conchal e Engenheiro Coelho, além da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Conchal.

SERVIÇO

Dia do Crédito – Conchal e Engenheiro Coelho

Data: 26 de setembro, das 9h às 11h

Local: Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Conchal

Endereço: Rua João Pessoa, 419 – Centro – Conchal/SP

Inscrições: Link

Mais informações: (19) 3866-3736