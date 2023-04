Concurso elege a Rainha, Princesa e Madrinha da Festa do Peão de Santo Antônio de Posse

O concurso que elegeu a Rainha, Princesa e Madrinha do Rodeio de Santo Antônio de Posse aconteceu na noite da última quinta-feira, 13 de abril, durante edição especial da Feira da Lua. Foram eleitas Kelly Samantha Vieira, que superou as demais candidatas e foi coroada Rainha da Festa do Peão, Beatriz Oliveira foi eleita Princesa, Beatriz Bianchi foi escolhida como a Madrinha do evento e Nayara Estefane dos Santos, a Garota Arena.

Na primeira fase do concurso, dez candidatas foram selecionadas por meio do voto popular via internet. Após a fase eliminatória, uma banca de jurados definiu as vencedoras com base em critérios técnicos. Dezenove candidatas participaram da disputa que definiu as representantes da beleza na Festa do Peão.

Além do concurso, a noite foi marcada pelo anúncio das atrações da Festa do Peão, que acontece de 22 a 25 de junho. Já estão confirmados os shows da banda Made in Roça e das duplas Munhoz & Mariano e Fiduma & Jeca. Para fechar a noite, o artista Bruno Valente e banda, trouxeram para Santo Antônio de Posse o melhor da música country.