Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro de Mogi Guaçu está com inscrições abertas

Foto Ilustrativa Concurso 2022 Arquivo Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para os interessados em participar do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro de Mogi Guaçu 2023. O evento, que tem como objetivo valorizar a cultura africana, será realizado no dia 20 de novembro, a partir das 19h, no Centro Cultural, no bairro Jardim Camargo. O concurso recebe o apoio e parceria voluntária da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG).

Podem participar homens e mulheres com idade entre 15 e 40 anos e que sejam moradores de Mogi Guaçu. A inscrição é gratuita e pode ser feita até às 16h, do dia 23 de outubro, de forma online por meio do preenchimento do formulário, disponível no link: https://bit.ly/Form_Pérola_2023, ou presencialmente, das 8h às 11h30, ou das 13h às 16h30, na sede da Secretaria de Cultura, no Centro Cultural.

O Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro 2023 será dividido nas seguintes categorias: Rainha do Pérola Negra (1° lugar), Princesa do Pérola Negra (2° lugar), Simpatia do Pérola Negra (3° lugar) para o feminino e Mister Beleza Afro (1° lugar) para o masculino. Os ganhadores receberão uma faixa, coroa e premiação, de acordo com a respectiva colocação final no concurso.

O concurso será dividido em três etapas, sendo eles: desfile com trajes típicos africanos, desfile de biquíni ou sunga e desfile de gala. Durante os desfiles, a comissão julgadora vai avaliar os participantes em três quesitos: beleza, a identificação com a beleza do povo africano; desfile, desenvoltura e elegância na passarela; e simpatia, carisma, expressão da alegria.

Além disso, serão realizados quatro ensaios com todos os inscritos nos dias 28 de outubro, 4, 11 e 18 de novembro, no Centro Cultural, sendo a presença obrigatória de todos os inscritos. O não comparecimento do participante acarretará a perda de 10 pontos na somatória geral.

“O evento tem como objetivo principal a valorização da cultura africana, uma gama de influências e heranças de povos que muito contribuíram de forma basilar para o enriquecimento da nossa nação. O intuito é despertar a sensibilização da população em geral para a valorização da cultura afrodescendente e resgatar os valores de dignidade humana ao combater o racismo estrutural”, pontuou o secretário de Cultura, André Sastri.

Em caso de eventuais dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Pasta responsável através do e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp).