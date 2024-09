Conecta serviço ACISAP: Oportunidade de networking e crescimento no setor de serviços

No dia 1º de outubro de 2024, às 19h00, a Associação Comercial Industrial de Santo Antônio de Posse (ACISAP), em parceria com o Sebrae Aqui, promoverá o Conecta Serviço ACISAP — um evento que promete transformar a maneira como profissionais do setor se conectam e colaboram.

A iniciativa visa proporcionar um espaço de interação onde empreendedores poderão compartilhar suas experiências, discutir desafios e buscar soluções inovadoras. O evento oferece uma oportunidade única para fomentar parcerias e gerar novos negócios, impactando positivamente a economia local.

Além do networking, os participantes terão a chance de aprender com especialistas, trocar ideias, e construir relações de longo prazo com outros profissionais, em um ambiente de cooperação e crescimento conjunto.

Garanta sua vaga neste encontro imperdível e venha fazer parte desse movimento de transformação empresarial!

Inscrições: Clique aqui para se inscrever

Mais informações: (19) 3896-1821