Conferência sobre os Direitos da Criança e do Adolescente em Engenheiro Coelho

Será na próxima terça-feira, (13) de dezembro, a 5ª Conferência Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente. O evento acontecerá no plenário da Câmara Municipal da cidade de Engenheiro Coelho, a partir das 8h da manhã.

Esse ano, o tema da conferência é: ‘A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de COVID -19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que tem como objetivo a proteção dos direitos da Criança e do Adolescente, as principais pautas discutidas na reunião é o cumprimento dos direitos humanos do público infanto-juvenil e a participação da sociedade.

A Conferência acontece a cada três anos, e as reuniões são abertas ao público.