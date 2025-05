Rodada agita Campeonato de Futebol Amador em Santo Antônio de Posse

A Bola rolou no Campo Municipal José Ferreira Neto e segue no próximo fim de semana com novos confrontos

A paixão pelo futebol amador tomou conta de Santo Antônio de Posse no último fim de semana, com a realização de mais uma rodada do Campeonato Municipal, disputado no Campo José Ferreira Neto. Os jogos atraíram os amantes do esporte para acompanhar partidas equilibradas e com muitos gols.

No sábado (10), o Atlético Possense venceu com autoridade a equipe do São Judas F.C. pelo placar de 4 a 1. Na sequência, o C.S.K.A. empatou com o Exolosão por 1 a 1.

No domingo (11), a rodada continuou com o Figueirense superando o União Possense F.C. por 1 a 0, enquanto o Alagoas levou a melhor contra o Rincão, vencendo por 2 a 0.

A competição segue no próximo fim de semana com novos confrontos programados. No sábado (17), o Paulista enfrenta o 100 Limites às 13h30, e logo depois, às 15h15, o Maria Helena F.C. encara o Alagoas. No domingo (18), às 8h, o Real Aliança entra em campo contra o Canarinho. Encerrando a rodada, às 9h45, o União Possense F.C. enfrenta o C.S.K.A.

A expectativa é de mais partidas emocionantes, com bom público e espírito esportivo em alta no tradicional campo municipal da cidade.

Imagem Ilustrativa