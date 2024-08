Confira lista de candidatos do processo suplementar do Conselho Tutelar de Artur Nogueira

Eleição acontecerá dia 25 de agosto, das 8h às 16h, na Emef Francisco Cardona

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, publicou a lista de candidatos classificados para a próxima etapa do processo suplementar para suplentes do Conselho Tutelar, conforme estabelecido pelo Edital 02/2024.

A avaliação dos candidatos foi baseada na Prova de Conhecimentos, sendo aprovados aqueles que atingiram no mínimo 50% da pontuação total.

Os candidatos classificados são:

1. Alison de Souza Ramos

2. Jonatas Elias Antunes Cardoso

3. Kamila Matias Crementino

Os aprovados, portanto, estão participando do pleito eleitoral, que teve início no dia 6 de agosto, e segue até o dia 23 do mesmo mês.

A eleição será realizada no dia 25 de agosto, das 8h às 16h, na Emef Francisco Cardona, localizada na Rua Humberto Rossetti, 711, Jd. de Faveri.