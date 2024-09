Confira os melhores momentos da VIII Expo Engenheiro Coelho

A VIII Expo Engenheiro Coelho, realizada de 13 a 15 de setembro, marcou o calendário da cidade com um espetáculo repleto de grandes atrações e montarias eletrizantes. O evento, que já é tradição, trouxe à cidade um público entusiasmado para curtir música, cultura sertaneja e adrenalina.

Durante o final de semana, o palco da festa foi dominado por shows inesquecíveis. Na sexta-feira, quem agitou o público foram os Barões da Pisadinha, com seus hits que levantaram a galera do início ao fim. Já no sábado, foi a vez da dupla Léo & Raphael incendiar a arena com seu repertório de sucessos, proporcionando momentos de muita diversão. Para encerrar com chave de ouro, no domingo, o palco foi dominado por Us Agroboy, fechando a noite com muita energia e descontração.

Além dos shows, o público foi brindado com montarias eletrizantes, que fizeram a arena tremer. Os peões mostraram garra e habilidade nas disputas, garantindo momentos de pura emoção.

Se você perdeu algum desses dias ou quer reviver os melhores momentos da Expo, não deixe de conferir as fotos e vídeos que capturaram toda a alegria e emoção deste evento memorável. Engenheiro Coelho já está na contagem regressiva para a próxima edição, prometendo ainda mais diversão e momentos inesquecíveis.

