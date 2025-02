Conheça os candidatos à corte do Carnartur 2025

Evento acontece no dia 15 de fevereiro, um sábado, a partir das 20h, no Teatro “O Fingidor”

No dia 15 de fevereiro, os candidatos à Corte da Folia do Carnartur 2025 terão samba no pé e carisma postos à prova no Teatro “O Fingidor”. Doze concorrentes disputarão os títulos de rainha, rei momo e princesas do Carnaval. O evento acontece em um sábado, a partir das 20h.

O concurso é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 29 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

A última eleição da corte aconteceu em 2024, quando Nayara Assunção (Rainha), Gustavo Gonçalves (Rei Momo), e Vitória Carvalho e Raíssa Barichello (Princesas) foram eleitos.

ELEIÇÃO

A pontuação do júri definirá a escolha da rainha, 1ª e 2ª princesas e do rei momo. Nestes casos, os candidatos serão avaliados por um corpo de jurados convidado pela organização do concurso, que observará os seguintes critérios:

-Para as candidatas: Beleza plástica/charme e samba no pé/animação.

-Para os candidatos: Simpatia/Comunicabilidade e samba no pé/animação.

Os vencedores ganharão prêmios em dinheiro e presentes do comércio local.

COMPROMISSOS DA REALEZA

Além de abrir oficialmente o Carnaval de Artur Nogueira, a Corte eleita participará de uma agenda especial, com visitas aos polos carnavalescos e presença em eventos culturais, cumprindo responsabilidades até a transferência das faixas em 2026.

CONHEÇA AS CANDIDATAS:

-Alana Neris Rocha, 25 anos

Instagram: @alananeris2

-Cissa Martins, 49 anos

Instagram: @cissahair.oficial

-Josceline Muniz de Souza, 26 anos

Instagram: @joscy.muniz

-Julia Ariane Carlos da Rocha, 27 anos

Instagram: @juari_rochaaa

-Kauane Azuelos de Oliveira, 22 anos

Instagram: @kazuelos

-Michele Carolina de Jesus Souza, 23 anos

Instagram: @miichelecarolina

-Mônica Castro, 39 anos

Instagram: @cantinhodaresina.artesanato

-Val Godoy, 27 anos

Instagram: @vallgodoy

CONHEÇA OS CANDIDATOS

-Cleber Marcondes (Ket), 47 anos

Instagram: @ketbtf

-Fabiano Ventura da Silva, 43 anos

Instagram: @bloguerinho171

-Fernando dos Santos Gomes, 29 anos

Instagram: @fer.gds29

-Miller Vieira Fernandes, 34 anos

Instagram: @miillervf