Homem é preso por ameaçar ex-companheira e violar medida protetiva em Pedreira

Suspeito foi encontrado escondido ao lado de máquina de lavar com pedaço de pau nas mãos

Na noite de domingo (11), por volta das 21h50, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Parque Bela Vista, em Pedreira. A ação resultou na prisão de um homem por ameaças e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com informações da PM, a vítima, identificada como E., relatou que seu ex-companheiro, M., de 41 anos, havia pulado o portão de sua residência e a ameaçado de morte com um pedaço de pau. Ela informou ainda que possui uma medida protetiva contra o agressor, que, ao perceber a chegada da viatura policial, fugiu pelos fundos do imóvel.

Após buscas, os policiais encontraram o suspeito escondido ao lado de uma máquina de lavar, ainda portando o pedaço de madeira utilizado para fazer as ameaças. Ele foi imediatamente detido e conduzido à Delegacia de Polícia.

O homem permaneceu preso após o registro da ocorrência e responderá por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.