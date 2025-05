Festa em Louvor à Santa Cruz e Divino Espírito Santo movimenta Holambra de 15 a 18 de maio

Programação inclui parte religiosa, quermesse, romaria e baile; assista ao vídeo especial no final da matéria

O tradicional evento em louvor à Santa Cruz e ao Divino Espírito Santo será realizado entre os dias 15 e 18 de maio, no bairro Palmeiras, em Holambra, reunindo manifestações de fé, cultura popular e celebrações festivas que prometem atrair moradores e visitantes da região.

A programação religiosa tem início na quinta-feira (15), às 19h30, com a reza do terço na antiga capela, seguida de procissão e o tradicional levantamento do mastro. Na sexta-feira (16), também às 19h30, será celebrada a Santa Missa festiva, na capela ao lado do salão de eventos.

Já a parte festiva começa no sábado (17), às 19h30, com o início da quermesse, que contará com barracas de pastel, batata, churrasco, assados, brincadeiras, serviço de bar e o aguardado show de prêmios. Às 23h, acontece o grande baile, um dos momentos mais esperados da festa.

No domingo (18), as atividades começam cedo com o tradicional futebol meia-sola às 7h30, seguido do jogo de veteranos às 9h. Às 10h30, cavaleiros, charreteiros e amazonas participam da romaria, saindo do campo de futebol do Imigrantes com chegada prevista para o meio-dia. A partir das 13h, acontece o leilão de prendas e roleta, encerrando a programação com o sorteio da rifa às 18h.

A Festa em Louvor à Santa Cruz e ao Divino Espírito Santo é uma das celebrações mais tradicionais da comunidade e reforça os laços entre fé e cultura.

Assista ao vídeo especial sobre a festa