Conheça os principais veículos para uso no campo pelo produtor rural

(Créditos: Alexandr Muşuc / iStock)

Utilitários e picapes são os veículos ideais, devido ao espaço para cargas, motorização potente e suspensão reforçada

Indispensáveis para o trabalho no campo, automóveis como as picapes, caminhonetes e utilitários auxiliam o produtor rural que precisa se deslocar, seja pela sua propriedade, seja para transportar sua produção ou insumos. Tais veículos precisam ser robustos o suficiente para aguentar cargas, estradas sem pavimentação e a rotina pesada de trabalho.

Para tanto, leva-se em conta algumas características como suspensão reforçada, motorização potente, carroceria mais alta que a de carros de passeio, tipo de tração e capacidade de carga. Muitos fabricantes têm até se especializado nesses tipos de veículos, produzindo modelos que se tornam grandes sucessos de venda.

As picapes se dividem entre grandes e pequenas

As picapes e caminhonetes são veículos de carga por definição. O próprio nome deriva da palavra em inglês ”pick up”, que significa algo como “carregar”. É composta por cabine, onde ficam motoristas e passageiros, e caçamba, para carga. Por carregar muito peso, tem motorização potente. Por vezes, são até alimentadas com diesel, combustível capaz de entregar mais torque e ideal para estradas de terra – tendo tração 4×4, é ainda melhor.

Além disso, entende-se por caminhonete os veículos que podem levar até 3.500 kg de carga bruta, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Podem variar também no porte, isto é, entre grandes e pequenas. Entre as primeiras, incluem-se modelos como Toyota Hilux e Ford Ranger. Entre as últimas, a Fiat Strada e a Volkswagen Saveiro, por exemplo.

Caminhonetas são equivalentes a SUVs

Há também a categoria das caminhonetas, que, pela definição do CTB, são veículos destinados ao transporte de passageiros e de cargas no mesmo compartimento. Os modelos deste tipo se assemelham ao que se convencionou chamar de SUV. Entre os principais modelos, é possível elencar a Mitsubishi Pajero e a Chevrolet Blazer.

Utilitários são mais compactos que as caminhonetes

Os utilitários também podem ser de grande auxílio para o produtor rural. Mais compactos, mas contando também com espaço para cargas, são mais ágeis e ideais para transporte de pequenos e médios volumes. Por vezes, as picapes menores recaem nesta categoria, mas são principalmente as vans e os furgões que compõem boa parte dos veículos utilitários.

Um bom exemplo é o da Fiat Fiorino. Seu modelo tipo furgão possui capacidade menor que as picapes, cerca de 650 kg. Também é equipada com tração dianteira. Contudo, seu espaço é bastante amplo, com capacidade cúbica de cerca de 3,3 m³. Isso a torna um tipo de modelo ótimo para quando é necessário se locomover com mais rapidez, mesmo com alguma carga.

Tamanha confiança nos modelos Fiat colocaram-na, já pelo quarto ano seguido, como a líder de venda entre os utilitários. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Strada é novamente o carro 0km mais vendido do ano. Mesmo quem não quer um carro novo pode curtir os benefícios de um Fiat seminovo. O produtor rural que comprova sua atividade ainda possui uma série de descontos na compra de automóveis.