Conselho Municipal de Turismo de Pedreira irá eleger nova Diretoria Executiva

COMTUR – Eleição nova diretoria

O Conselho Municipal de Turismo de Pedreira irá realizar no dia 30 de julho, às 15 horas, nas dependências do Auditório da Associação Comercial e Empresarial, localizada na Rua Mário Zarpelon, nº 279, no bairro Jardim Triunfo, a eleição de sua nova Diretoria Executiva.

O COMTUR foi formado em 2014, com o objetivo de oferecer subsídios para a formulação e implantação da Política Municipal de Turismo. É um órgão consultivo, normativo, deliberativo e de assessoramento, que congrega representantes da esfera pública e de instituições representativas dos diversos setores que compõem o segmento de turismo. As reuniões são realizadas sempre na primeira quinta-feira de cada mês.

Na eleição de 30 de julho, serão eleitos: Presidente, Vice-presidente, Secretário Executivo, Vice-secretário Executivo, Tesoureiro e Vice-tesoureiro.